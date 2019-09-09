В Египте открыли для посещения две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет
9 сентября, 2019, 16:25
Египетские власти после реставрационных работ открыли две гробницы. Гробницам около трех с половиной тысяч лет
Об этом сообщает NHK World-Japan.
Реставрационные работы проводились группой реставраторов из Египта и США вблизи Долины Царей, где похоронены фараоны.
На восстановленных стенах гробниц изображены яркие рисунки. Кроме того, в одной из гробниц находятся статуи похороненного, его жены и священника, которые "сидят" в ряд.
Также египетская власть продемонстрировала представителям СМИ большую фреску с изображением фараона и различных божеств, которая проходит реставрацию в храмовом комплексе в популярном туристическом месте Карнак. Власть откроет эту фреску для осмотра после окончания реставрации
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