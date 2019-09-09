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Espreso.tvОбществоВ Египте открыли для посещения две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет

В Египте открыли для посещения две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет


фото: REUTERS
Египетские власти после реставрационных работ открыли две гробницы. Гробницам около трех с половиной тысяч лет

Об этом сообщает NHK World-Japan.

Реставрационные работы проводились группой реставраторов из Египта и США вблизи Долины Царей, где похоронены фараоны.

На восстановленных стенах гробниц изображены яркие рисунки. Кроме того, в одной из гробниц находятся статуи похороненного, его жены и священника, которые "сидят" в ряд.

Также египетская власть продемонстрировала представителям СМИ большую фреску с изображением фараона и различных божеств, которая проходит реставрацию в храмовом комплексе в популярном туристическом месте Карнак. Власть откроет эту фреску для осмотра после окончания реставрации

 

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