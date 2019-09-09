В Египте открыли для посещения две гробницы возрастом 3,5 тыс. лет

9 сентября, 2019, 16:25

Египетские власти после реставрационных работ открыли две гробницы. Гробницам около трех с половиной тысяч лет

Об этом сообщает NHK World-Japan.

Реставрационные работы проводились группой реставраторов из Египта и США вблизи Долины Царей, где похоронены фараоны.

На восстановленных стенах гробниц изображены яркие рисунки. Кроме того, в одной из гробниц находятся статуи похороненного, его жены и священника, которые "сидят" в ряд.

Также египетская власть продемонстрировала представителям СМИ большую фреску с изображением фараона и различных божеств, которая проходит реставрацию в храмовом комплексе в популярном туристическом месте Карнак. Власть откроет эту фреску для осмотра после окончания реставрации