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Espreso.tvОбществоВ Британии женщина "вышла замуж" за дерево, чтобы спасти парк

В Британии женщина "вышла замуж" за дерево, чтобы спасти парк


фото: www.liverpoolecho.co.uk
34-летняя британка "вышла замуж" за старейшее дерево в парке города Литтерленд на востоке Англии, где местные власти планируют проложить дорогу

Об этом сообщает Liverpool Echo.

"34-летняя Кейт Каннингем из Меллингема вышла замуж (за дерево - ред.,) в парке Римроус Валли в присутствии своих родных и друзей", - говорится в сообщении.

Мать двоих детей объяснила свое решение тем, что хотела привлечь внимание к парку, через который местные власти планируют проложить дорогу, чтобы решать проблему пробок.

Каннингем объяснила, что ее вдохновили активисты из Мексики, которые также "женились" с природными элементами, чтобы привлечь внимание к незаконной вырубке леса.

На "свадебной церемонии" присутствовали десятки людей, которые поддерживали идею женщины.

 

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