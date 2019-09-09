Украинская ГТС на 85% готова к отопительному сезону - Укртрансгаз

9 сентября, 2019, 16:58

85% запланированных работ по ремонту и модернизации, которые необходимы для прохождения отопительного сезона, на объектах газотранспортной системы Украины выполнили

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"За май-август 2019 года в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС ", - сообщили в Укртрансгазе.

Там отмечают, что сейчас для компании приоритетной остается задача по закачке газа в подземные хранилища.