Украинская ГТС на 85% готова к отопительному сезону - Укртрансгаз
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
"За май-август 2019 года в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС ", - сообщили в Укртрансгазе.
Там отмечают, что сейчас для компании приоритетной остается задача по закачке газа в подземные хранилища.
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Отметим, запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились до 18,7 млрд кубометров газа - крупнейшего уровня запасов в хранилищах за последние 7 лет.
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В "Нафтогазе" намерены накопить 20 млрд кубометров топлива, чтобы обезопасить Украину от различных сценариев транзитных переговоров с РФ.
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Также стало известно, что импорт газа Украине со стороны Европы достиг 69,1 млн кубометров в сутки - это исторически максимальное значение.
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