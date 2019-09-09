 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинская ГТС на 85% готова к отопительному сезону - Укртрансгаз

Украинская ГТС на 85% готова к отопительному сезону - Укртрансгаз


фото: REUTERS
85% запланированных работ по ремонту и модернизации, которые необходимы для прохождения отопительного сезона, на объектах газотранспортной системы Украины выполнили

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"За май-август 2019 года в соответствии с графиками выполнения производственных программ было обследовано 142,2 км трубопроводов, осуществлен капитальный ремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, а также восстановлено 3541 км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС ", - сообщили в Укртрансгазе.

Там отмечают, что сейчас для компании приоритетной остается задача по закачке газа в подземные хранилища.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать