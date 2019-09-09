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Espreso.tvОбществоУкраина и Молдова будут работать над отменой роуминга, - МИД

Украина и Молдова будут работать над отменой роуминга, - МИД


фото: informer.od.ua
Украина и Молдова договорились о совместном сотрудничестве отмены роуминга для граждан двух стран и в дальнейшем - с ЕС

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску, передает "Европейская правда ".

По его словам, во время встречи обсуждались вопросы интеграции с ЕС и участия в европейских объединениях, которые интересны для обеих стран.

"Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам. Эти вопросы будут обсуждаться министрами обеих правительств", - сказал Пристайко.

"Это такие вопросы как согласование свободного роуминга бесплатного для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в ЕС", - сообщил он.

 
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