Украина и Молдова будут работать над отменой роуминга, - МИД
9 сентября, 2019, 14:22
Украина и Молдова договорились о совместном сотрудничестве отмены роуминга для граждан двух стран и в дальнейшем - с ЕС
Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску, передает "Европейская правда ".
По его словам, во время встречи обсуждались вопросы интеграции с ЕС и участия в европейских объединениях, которые интересны для обеих стран.
"Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам. Эти вопросы будут обсуждаться министрами обеих правительств", - сказал Пристайко.
"Это такие вопросы как согласование свободного роуминга бесплатного для граждан Украины и Молдовы с выходом на такую же идею в ЕС", - сообщил он.
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