Украина подтвердила участие в трехсторонних переговорах по газу 19 сентября

9 сентября, 2019, 18:40

Министр энергетики и защиты окружающей среды подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сегодня украинская делегация в составе министра энергетики защиты окружающей среды Алексея Оржеля, главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, заместителя Министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Натальи Бойко и главы Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Юлии Кузнецов провела встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и Заместителем руководителя директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлингу.

"Мы благодарны Марошу Шефчовичу за плодотворную встречу и поддержку реформ в Украине. Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства ", - отметил Алексей Оржель, комментируя результаты встречи.

Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября.

"Мы высоко ценим усилия Шефчовича по организации следующего раунда трехсторонних переговоров. Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", - добавил Алексей Оржель.