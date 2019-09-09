Убийство Хашогги: СМИ выложили расшифровку аудиозаписей разговоров убийц

"Проходите, садитесь. Мы должны вернуть вас в Эр-Рияд. Есть приказ Интерпола. Интерпол попросил вас отправить назад. Мы пришли забрать вас", - цитирует издание слова одного из тех, что разговаривал с Хашогги непосредственно перед убийством.

Журналист на это ответил: "Нет дел, связанных со мной. Меня невеста ждет на улице".

Во время общения убийцы спрашивали у журналиста, имеет ли он при себе телефоны и каких брендов. Тот ответил, что два iPhone. После этого ему приказали написать сообщение сыну, но журналист отказался.

Затем, согласно стенограмме, Хашогги спросил собеседников, зачем им полотенце и собираются ли давать ему лекарства, на что получил ответ: "Мы вас положим спать". Позже, очевидно, журналиста душили - убийцы между собой переговаривались, дышит ли он еще. Как отмечает Sabah, тело журналиста расчленили, о чем свидетельствуют соответствующие звуки аудиозаписи.

Как сообщалось, 59-летний обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для брака с гражданкой Турции. Через две недели после исчезновения журналиста под давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги убили в консульстве. Специально для совершения преступления из королевства в Стамбул прибыли 15 человек.