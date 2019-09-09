Топ-менеджер аэропорта "Борисполь" стал президентом МАУ
Об этом на пресс-конференции в понедельник объявил глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг, передает lb.ua.
Евгений Дыхне заменит на этом посту Юрия Мирошникова, который руководил компанией 15 лет.
"Контракт у президента компании Юрия Мирошникова закончился 15 сентября. Как президента его не продлили ... Президентом был избран Евгений Дыхне", - сказал он.
Дыхне приступит к исполнению своих обязанностей с 18 сентября.
В 2014-2017 годах он исполнял обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь", а после назначения постоянного гендиректора Павла Рябикина стал его первым заместителем.
В 2009-2014 годах занимал руководящие должности в пас-секторе "Укрзализныци".
В 2007-2008 годах Дыхне был руководителем "Львовских авиалиний", которые впоследствии обанкротились и прекратили полеты.
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