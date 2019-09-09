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Espreso.tvОбществоТоп-менеджер аэропорта "Борисполь" стал президентом МАУ

Топ-менеджер аэропорта "Борисполь" стал президентом МАУ


фото: vcrti.com.ua
Топ-менеджер аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне возглавил авиакомпанию "Международные авиалинии Украины"

Об этом на пресс-конференции в понедельник объявил глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг, передает lb.ua.

Евгений Дыхне заменит на этом посту Юрия Мирошникова, который руководил компанией 15 лет.

"Контракт у президента компании Юрия Мирошникова закончился 15 сентября. Как президента его не продлили ... Президентом был избран Евгений Дыхне", - сказал он.

Дыхне приступит к исполнению своих обязанностей с 18 сентября.

В 2014-2017 годах он исполнял обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь", а после назначения постоянного гендиректора Павла Рябикина стал его первым заместителем.

В 2009-2014 годах занимал руководящие должности в пас-секторе "Укрзализныци".

В 2007-2008 годах Дыхне был руководителем "Львовских авиалиний", которые впоследствии обанкротились и прекратили полеты.

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