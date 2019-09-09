Синоптик спрогнозировала теплую и сухую неделю, но с похолоданием на выходных

9 сентября, 2019, 10:17

Украинцам советуют макисмально наслаждаться теплыми днями, ведь на выходных возможно похолодание

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В ближайшие дни будет комфортно. Нашу погоду будет определять антициклон, поэтому везде будет солнечно, сухо, комфортно и тепло", - рассказала Диденко.

Максимум из осадков - в Закарпатье или в Карпатах отдельные локальные дожди.

В Киеве в ближайшие дни + 25 + 27 без осадков сухо и солнечно

"Максимально наслаждайтесь теплыми днями, ведь на выходных, 14 и 15 сентября, по предварительным прогнозам, погода в Украине изменится в сторону похолодания: появятся дожди, температура снизится", - говорится в сообщении синоптика.