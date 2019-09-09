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Espreso.tvСпортСвитолина стала третьей ракеткой мира

Свитолина стала третьей ракеткой мира


фото: twitter
После завершения US Open украинская теннисистка Элина Свитолина является третьей ракеткой мира по рейтингу WTA

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после завершения турнира Большого Шлема US Open, изменила свои позиции в рейтинге WTA. Свитолина поднялась с 5-й до 3-й ракетки мира, что является повторным достижением личного рекорда украинки. Теннисистка уже была третьей ракеткой мира в 2017 году.

Благодаря выходу в третий круг US Open, Даяна Ястремская также обновила личный рекорд, теперь она 30-я. В связи с травмой, Леся Цуренко опустилась на 68 место.

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