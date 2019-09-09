Свитолина стала третьей ракеткой мира
9 сентября, 2019, 18:08
После завершения US Open украинская теннисистка Элина Свитолина является третьей ракеткой мира по рейтингу WTA
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, после завершения турнира Большого Шлема US Open, изменила свои позиции в рейтинге WTA. Свитолина поднялась с 5-й до 3-й ракетки мира, что является повторным достижением личного рекорда украинки. Теннисистка уже была третьей ракеткой мира в 2017 году.
Благодаря выходу в третий круг US Open, Даяна Ястремская также обновила личный рекорд, теперь она 30-я. В связи с травмой, Леся Цуренко опустилась на 68 место.
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
- 8 сентября американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Большого Шлема US Open 19-летней канадке Бьянке Андрееску.
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