Сутки на Донбассе: ранен украинский военный

9 сентября, 2019, 07:34

8 сентября вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирования.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны россиян не зафиксировано.