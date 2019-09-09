Сутки на Донбассе: ранен украинский военный
9 сентября, 2019, 07:34
8 сентября вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирования.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны россиян не зафиксировано.
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