Сущенко на 20 лет запретили въезд в РФ, - Фейгин

9 сентября, 2019, 15:12

Освобожденному политзаключенному журналисту Роману Сущенко запретили на 20 лет въезжать в Россию

Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - рассказал Фейгин.

Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".