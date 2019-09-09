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Espreso.tvОбществоСущенко на 20 лет запретили въезд в РФ, - Фейгин

Сущенко на 20 лет запретили въезд в РФ, - Фейгин

Роман Сущенко

фото: president.gov.ua
Освобожденному политзаключенному журналисту Роману Сущенко запретили на 20 лет въезжать в Россию

Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - рассказал Фейгин.

Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

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