Сущенко на 20 лет запретили въезд в РФ, - Фейгин
9 сентября, 2019, 15:12
Освобожденному политзаключенному журналисту Роману Сущенко запретили на 20 лет въезжать в Россию
Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.
"Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный", - рассказал Фейгин.
Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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