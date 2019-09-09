Столкновение Су-34 в РФ: появилось фото одного из поврежденных истребителей

9 сентября, 2019, 17:27

В Сети появилось фото одного из двух российских истребителей Су-34, которые столкнулись в воздухе во время тренировочного полета в Липецкой области

Соответствующий снимок с поврежденным самолетом опубликовал РНЕ ТВ.

На нем видно, что в результате аварии истребитель потерял часть правого крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

У второго Су-34, по имеющимся данным, были повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, однако его фото не опубликовали.

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Ранее сообщалось, что в России во время тренировки в небе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Это третья авиакатастрофа в России за три дня. 3 сентября в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25. Во время аварии погибли начальник безопасности полетов и командир звена.

А 5 сентября в Саратовской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8.