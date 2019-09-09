Спецназовцы РФ Ерофеев и Александров, на которых обменяли Надежду Савченко, мертвые, - Цаплиенко

9 сентября, 2019, 08:53

Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в свое время обменяли на Надежду Савченко, сейчас уже мертвы

Об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко, передает ТСН .

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь ", - сказал Цаплиенко.

Напомним, Ерофеева задержали с Александровым 16 мая 2015 в зоне боевых действий на Луганщине. Во время допроса капитан Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил сержант Александров.

Их приговорили к лишению свободы на 14 лет с конфискацией всего имущества.

В 2016 году спецназовцев обменяли на украинскую летчицу и сейчас уже бывшую депутатку Надежду Савченко.