Рябошапка сообщил, кто будет расследовать хищения в Укроборонпроме и взрывы на военных складах
Об этом он рассказал на Комитете ВР по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.
"Специальный заместитель генпрокурора, специальный департамент будет заниматься этим блоком вопросов", - отметил Рябошапка.
По его словам, военная прокуратура будет трансформирована в два направления в системе Генпрокуратуры.
"Есть у нас мысль сделать два специализированных блока в рамках ГПУ. Первый - это процессуальное руководство в отношении преступлений, совершаемых на линии разграничения ... Второй блок вопросов - это процессуальное руководство в преступлениях в сфере безопасности и обороны", - сказал Рябошапка.
Также он добавил, что переходными положениями законопроекта № 1032 предусмотрено, что те уголовные дела, которые сейчас расследует военная прокуратура, переведут по подследственности в Нацполиции или в ГБР. Генпрокурор намерен своим приказом утвердить, кто будет осуществлять процессуальное руководство в производствах, переданных в Нацполицию и ГБР.
- Напомним, по словам Рябошапки, среди приоритетов ГПУ дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и те, которые связаны с национальной безопасностью. В частности, дело "Укроборонпрома".
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