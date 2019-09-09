Рябошапка сообщил, кто будет расследовать хищения в Укроборонпроме и взрывы на военных складах

9 сентября, 2019, 19:31

Об этом он рассказал на Комитете ВР по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.

"Специальный заместитель генпрокурора, специальный департамент будет заниматься этим блоком вопросов", - отметил Рябошапка.

По его словам, военная прокуратура будет трансформирована в два направления в системе Генпрокуратуры.

"Есть у нас мысль сделать два специализированных блока в рамках ГПУ. Первый - это процессуальное руководство в отношении преступлений, совершаемых на линии разграничения ... Второй блок вопросов - это процессуальное руководство в преступлениях в сфере безопасности и обороны", - сказал Рябошапка.

Также он добавил, что переходными положениями законопроекта № 1032 предусмотрено, что те уголовные дела, которые сейчас расследует военная прокуратура, переведут по подследственности в Нацполиции или в ГБР. Генпрокурор намерен своим приказом утвердить, кто будет осуществлять процессуальное руководство в производствах, переданных в Нацполицию и ГБР.