Российские наемники два дня подряд обстреливали поселки Донетчины из запрещенных минометов, - СЦКК
9 сентября, 2019, 23:04
В воскресенье, 8 сентября, и в понедельник, 9 сентября, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области
Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации прекращении огня, передает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, 8 сентября захватчики обстреляли населенные пункты Верхний Торецкое и Лебединское из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм и 120-мм минометов, выпустив всего 6 мин.
9 сентября в течение дня российские террористические войска обстреляли район населенного пункта Зайцево из 82-мм миномета, выпустив 8 мин.
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