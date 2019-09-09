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Espreso.tvОбществоРоссийские наемники два дня подряд обстреливали поселки Донетчины из запрещенных минометов, - СЦКК

Российские наемники два дня подряд обстреливали поселки Донетчины из запрещенных минометов, - СЦКК

В воскресенье, 8 сентября, и в понедельник, 9 сентября, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области

Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации прекращении огня, передает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, 8 сентября захватчики обстреляли населенные пункты Верхний Торецкое и Лебединское из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм и 120-мм минометов, выпустив всего 6 мин.

9 сентября в течение дня российские террористические войска обстреляли район населенного пункта Зайцево из 82-мм миномета, выпустив 8 мин.

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