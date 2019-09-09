Российское мобильное приложение ВКонтакте обошло запрет и полноценно работает в Украине

9 сентября, 2019, 15:40

Разработчики приложения соцсети ВКонтакте привыкли обходить блокировки украинских операторов

Об этом пишет пишет Liga.net.

Сейчас зайти в мобильное приложение ВКонтакте можно по сети практически любого провайдера. Издание провело эксперимент. Он показал, что зайти в мобильное приложение соцсети удалось и через Vodafone, и через Киевстар, и через lifecell.

Опрошенные редакцией пользователи рассказали, что если до июля этого года в дополнение ВКонтакте на устройствах с операционной системой iOS без VPN-приложений зайти нельзя было, то с середины лета в приложение можно было зайти и без VPN как через мобильный интернет, так и через Wi -Fi.