Российское мобильное приложение ВКонтакте обошло запрет и полноценно работает в Украине
Об этом пишет пишет Liga.net.
Сейчас зайти в мобильное приложение ВКонтакте можно по сети практически любого провайдера. Издание провело эксперимент. Он показал, что зайти в мобильное приложение соцсети удалось и через Vodafone, и через Киевстар, и через lifecell.
Опрошенные редакцией пользователи рассказали, что если до июля этого года в дополнение ВКонтакте на устройствах с операционной системой iOS без VPN-приложений зайти нельзя было, то с середины лета в приложение можно было зайти и без VPN как через мобильный интернет, так и через Wi -Fi.
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Напомним, в мае 2017 года президент Порошенко ввел в действие указ №133 / 2017, который предусматривал санкции против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.
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Указом Порошенко позволил заблокировать российские "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс " и mail.ru.
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Также в Украине запретили известную и популярную бухгалтерскую программу 1С.
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Недавно киевский интернет-провайдер НетАссист отказался блокировать ВКонтакте и подал в суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации.
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