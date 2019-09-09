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Espreso.tvОбществоРоссийское мобильное приложение ВКонтакте обошло запрет и полноценно работает в Украине

Российское мобильное приложение ВКонтакте обошло запрет и полноценно работает в Украине

Разработчики приложения соцсети ВКонтакте привыкли обходить блокировки украинских операторов

Об этом пишет пишет Liga.net.

Сейчас зайти в мобильное приложение ВКонтакте можно по сети практически любого провайдера. Издание провело эксперимент. Он показал, что зайти в мобильное приложение соцсети удалось и через Vodafone, и через Киевстар, и через lifecell.

Опрошенные редакцией пользователи рассказали, что если до июля этого года в дополнение ВКонтакте на устройствах с операционной системой iOS без VPN-приложений зайти нельзя было, то с середины лета в приложение можно было зайти и без VPN как через мобильный интернет, так и через Wi -Fi.

 

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