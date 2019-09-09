Редактор "газпромовского" "Эха Москвы" назвал ключевое лицо в обмене с украинской стороны

9 сентября, 2019, 13:41

Кремлевский инсайдер, редактор российского "Эха Москвы" Венедиктов заявил, что ключевой фигурой в обмене задержанными с украинской стороны стала заместитель главы МИД Елена Зеркаль

Об этом Алексей Венедиктов написал в своем Телеграмм канале.

"На самом деле, из вашей (украинской, - ред.) стороны повернул ключ к освобождению" 35 "- это Лана Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины (по вопросам европейской интеграции, - ред.), которая сначала выигрывала у нас дела в международных судах и трибуналах, а затем осуществляла неформальную коммуникацию новой команды президента Зеленского. А то у побед родителей (и матерей) полно ... ", - написал российский журналист.

Радиостанция "Эхо Москвы" позиционирует себя как "оппозиционное СМИ", правда, финансируется провластными российскими структурами. "Эхо Москвы" принадлежит "Газпрому" и пропагандирует "русский мир".

Украинский политтехнолог и журналист Тарас Березовец также отмечает , что в Венедиктова сейчас идет война с помощником президента РФ Сурковым за влияние на украинское направление, "поэтому они активно мочат друг друга".

"Венедиктов прилетал в Киев и передавал Зеленскому предложение по разруливания" украинского вопроса ", где продавал себя в качестве коммуникатора вместо Суркова. Сурков в ответ слил фото встречи Венедиктова с Песковым на Новом Арбате в Москве, где их" случайно "засекла журналистка" Дождя " Анна Монгайт. Поэтому вброс Венедиктова по Зеркаль - это попытка уменьшить заслуги Суркова, который вел обмен через Андрея Ермака ", - считает политтехнолог.