Разбой в Киеве: неизвестные похитили Mercedes-Benz, угрожая оружием
9 сентября, 2019, 13:16
Сейчас в Киеве введен план "Сирена"
Об этом сообщили Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать Вартовым. Еспресо, на улице Бульварно-Кудрявской трое мужчин в капюшонах, угрожая оружием, завладели автомобилем Mercedes-Benz черного цвета и уехали.
Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание преступников.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень