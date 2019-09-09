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Espreso.tvОбществоРазбой в Киеве: неизвестные похитили Mercedes-Benz, угрожая оружием

Разбой в Киеве: неизвестные похитили Mercedes-Benz, угрожая оружием


фото: logodesignlove
Сейчас в Киеве введен план "Сирена"

Об этом сообщили Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать Вартовым. Еспресо, на улице Бульварно-Кудрявской трое мужчин в капюшонах, угрожая оружием, завладели автомобилем Mercedes-Benz черного цвета и уехали.

Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание преступников.

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