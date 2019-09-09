"Укроборонпром" реформируют и отберут у Кабмина, - Данилюк
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с президентом", - заявил Данилюк и добавил, что это решение "утвердили".
Также Александр Данилюк отметил, что на предприятие ждет оптимизация.
"Сейчас назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которые понимают как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация." Укроборонпром "будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи -ликвидировать не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов что не работает - надо ликвидировать, но то, что останется и будет костяком нового "Укроборонпрома", - добавил он.
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