"Технология блокчейн изменит все. Или нет?" — эксклюзивная презентация всемирно известного эксперта Мануэля Баделя на KYIV MEDIA WEEK

9 сентября, 2019, 13:51

Блокчейн, искусственный интеллект (AI) и машинное обучение — новые актуальные темы, представляющие особый интерес для представителей рынков, деятельность которых тесно связана с использованием новейших технологий

Бурное развитие digital- направлений и их использование в мировой практике заставляет игроков медиаиндустрии обратить на них пристальное внимание, оценить их возможности и потенциальное

влияние на будущее.

Впервые в рамках KYIV MEDIA WEEK 2019 в программу включен ряд технологических ивентов, охватывающих основные направления развития современных технологий, применяемых в медиаиндустрии, и их практическое применение в производстве и дистрибуции аудиовизуального продукта. К обсуждению будет предлагаться ряд

актуальных тем, касающихся важнейших вопросов и проблем отрасли, а также путей их решения с помощью новых цифровых моделей и инструментов.

Одной из тем, которая уже несколько лет привлекает большое внимание и одновременно вызывает множество вопросов, является технология блокчейн. Ей прочат большое будущее и возможность изменить расстановку сил в креативной индустрии благодаря ее основным качествам повышать эффективность, прибыльность и прозрачность бизнес- схем. Помимо этого, данная технология обладает огромным потенциалом для использования в сфере защиты данных и управления маркетинговыми затратами.

Для раскрытия сущности технологии блокчейн, ее основных преимуществ и возможностей ее практического использования в реалиях украинского рынка организаторы KYIV MEDIA WEEK пригласили Мануэля Баделя (Manuel Badel) — генерального директора компании Badel Media и всемирно известного эксперта по вопросам финансирования, продакшна и бизнес-моделей в области цифровых медиа.

Имея степень магистра финансов, маркетинга и электронной коммерции от Высшей школы коммерческих исследований (HEC Montréal), а также по управлению проектами университета МакГилл (McGill University), Бадель был консультантом и менеджером в Telefilm Canada, руководителем программного администрирования в Канадском медийном фонде (CMF) и директором по налогообложению и кредитованию в сфере кино и телевидения Канадского общества по поддержке развития предприятий в сфере культуры (SODEC).

В основе его презентации лежит масштабный исследовательский проект, посвященный использованию блокчейна в канадской и мировой медиаиндустрии и его потенциальному влиянию на кино, телевидение и рынок цифровых медиа. В презентации Мануэль Бадель подробно расскажет об основах технологии и объяснит, какие главные проблемы отраслимогут быть решены благодаря использованию блокчейна.

Характер потребления медиапродукта стремительно меняется на протяжении последних нескольких лет. Все большую популярность приобретают VOD и другие онлайн- платформы, контент распространяется через социальные сети и популярные каналы (например, YouТube). Все это оказывает большое влияние на игроков рынка — от производителей и дистрибуторов контента до традиционных вещателей и заставляет их искать новые и эффективные модели для финансирования своих проектов.

Использование криптовалют и "токенов" (цифровых жетонов, которые можно подключить к блокчейну) открывает совершенно новые возможности в сфере микрофинансирования, привлечения инвестиций, монетизации проектов и выплаты гонораров.

Технология блокчейн предоставляет новые инструменты поиска инвестиций для реализации проектов, благодаря которым авторы и продюсеры смогут привлечь необходимые средства для создания фильмов и шоу, а аудитория получит доступ к простым механизмам финансирования интересных проектов. Токены и криптовалюта теперь могут быть интегрированы в проект и использованы как дополнительные ресурсы.

"Технологии не имеют границ, но внедрение финансовых моделей на основе токенов и цифровых приложений, разработанных по принципу криптовалют, будет зависеть от финансово-правовых норм, действующих в

каждой конкретной стране. Не последнюю роль в распространении и практическом применении технологии блокчейн будет играть административное устройство, структура рынка и его субъекты, а также открытость", — говорит Мануэль Бадель.

Кроме этого, спикер представит кейсы стартапов и программные приложения,

основанные на блокчейн-технологиях, которые применяются в следующих сферах:

1) Защита и управление авторскими правами и отчетность.

2) Новые бизнес-модели управления контентом посредством "токенизации" и интеграции

в комьюнити.

Технология получила практическое применение в сфере дистрибуции контента: ее используют онлайн-платформы, распространяя так называемое блокчейн-видео по запросу (BVOD). Система не требует ни выставления счетов, ни отчетности о роялти — платформа предоставляет доступ только к лицензированному контенту, имеет четко определенные границы и правила распространения.

Идея использования технологии блокчейн также нашла практическое применение в сфере кинопроизводства, где помогает независимым кинопродюсерам автоматически распределять финансовые потоки между всеми участниками процесса. Еще один удачный пример касается поиска источников финансирования. Создатели

биографического фильма поставили цель привлечь три четверти производственного бюджета (а это 40 млн долл. США), выпустив токены специально под свой проект. Этот случай является весьма интересным и показательным, ведь он касается действительно крупных проектов и символизирует переход от применения блокчейн-технологии независимыми производителями малобюджетной сферы к ее использованию в масштабных проектах с солидными бюджетами.

Блокчейн-технология и возможности, которые она дает, вызывают большой интерес как на локальных, так и на мировых рынках. Но любопытство еще не означает понимание, поэтому для внедрения блокчейна в общую бизнес-практику необходимы более высокий уровень осведомленности, демонстрация успешных кейсов и практическое применение. Относительно применения блокчейн-технологии в украинской медиаиндустрии, Мануэль

Бадель отметил: "В контексте украинской медиаиндустрии блокчейн может быть применен в таких сферах, как: защита интеллектуальной собственности и управление авторскими правами, копродукция и дистрибуция (благодаря таким свойствам, как прозрачность, прослеживаемость, автоматизация процессов), финансирование и монетизация (токенизация)".

Итак, блокчейн — это важная инновационная технология, имеющая все шансы и перспективы превратиться в действенный инструмент для создания, дистрибуции и хранения контента. Но сможет ли она совершить революцию, предоставив возможность тем, кто ранее не был участником медиабизнеса, влиять на отрасль, инвестируя в свои любимые фильмы и шоу? Способны ли сервисы, основанные на технологии блокчейн,

постепенно заменить такие популярные платформы, как Netflix и Amazоn?

Посетите Технологическую секцию KMW, чтобы узнать больше об инновациях и блокчейн-технологии в ходе презентации Мануэля Баделя "Технология блокчейн изменит все. Или нет?", которая состоится 16 сентября в 12:00 (конференц-зал London).

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