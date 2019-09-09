"Прятки" – cаse study
Беспрецедентным для украинской драмы является то, что сериал был взят на дистрибуцию ещё на ранних стадиях разработки одним из крупнейших европейских медиахолдингов – ZDF Enterprises (дистрибьютор, представивший миру сериал "Мост" (THE BRIDGE). Помимо этого, проект стал первым украинским сериалом, прошедшим отбор в рамках престижного MIP Drama Buyers Summit 2019, который ежегодно проводится в Каннах в рамках крупнейшего рынка контента MIPTV. Драма была включена в скрининг для международных баеров наряду с сериалами Netflix, BBC и другими мировыми компаниями. "Прятки" прошли конкурсный отбор для участия в нескольких ключевых телефестивалях, доказав тем самым свою художественную ценность. Для понимания масштабов, скажем, что кейс сериала "Прятки" и секция "вопросы и ответы" (Q&A), были презентованы в рамках таких отраслевых ивентов, как The Great Series Summit (Колон, Германия) и Series Series (Фонтенбло, Франция). Далее в планах – участие в первом фестивале телевизионных и онлайн-сериалов Центральной и Восточной Европы– Serial Killer, который проходит в Чехии, город Брно.
Мирела Настасе, руководитель ZDFE.Drama, поделилась своим впечатлением после презентации украинского сериала на MIPTV: "Отзывы просто феноменальные! "Прятки" стали одним из десяти финалистов конкурса самых ожидаемых сериальных проектов в рамках Buyers Summit в Каннах и это – настоящий успех! После показа 15-минутного тизера, специально созданного для MipDrama, реакция была очень бурной, эксперты отметили высокое качество производства, кастинга и операторской работы".
"Прятки" – 8-серийная драма, в которой сочетаются элементы нуара и триллера. Сложные сюжетные линии и впечатляющие визуальные эффекты создают напряжение и способствуют эмоциональному вовлечению, заставляя зрителя сопереживать главным героям. У драмы сложная и многоуровневая структура, в которую, помимо основной сюжетной линии, интегрированы многочисленные второстепенные. Главные роли в сериале сыграли Юлия Абдель Фаттах, Петр Рыков, Вячеслав Довженко и другие. Продюсеры – Виктор Мирский, Олеся Лукьяненко и Андрей Ризванюк. Автор сценария – Симор Гласенко, режиссер – Ирина Громозда.
В рамках KYIV MEDIA WEEK состоится презентация-case study, посвященная международному успеху сериала украинского производства. Впервые в рамках одной презентации объединятся выступления создателей/продюсеров, бродкастераи международного дистрибьютора. Посетители медиафорума получатуникальный шанс увидеть отдельные эпизоды сериала "Прятки" и узнать об опыте его создателей.
Сase study представят креативный продюсер сериала Олеся Лукьяненко (креативный продюсер FILM.UA Group), ко-продюсер сериала Катерина Вишневская (руководитель отдела разработки и копродакшна FILM.UA Group), Мирела Настасе (руководитель ZDFE.Drama) и Анастасия Штейнгауз (управляющий директор телеканала ICTV). Они расскажут о процессе создания сериала, о международной и украинской стратегии и их значении для развития производства сериалов в Украине.
Олеся Лукьяненко – креативный продюсер сериала "Прятки" объясняет: "Структура сериала – сложна и многослойна. У нас много второстепенных персонажей, и их сюжетные линии важны для общего сюжета. Мы уделили большое внимание личным драмам наших главных героев, и постарались сделать так, чтобы зритель переживал их воспоминания вместе с ними. Это было самым сложным – объединить все эти разнообразные сюжетные линии в один сюжет без ущерба целостности общей картины", – говорит она.
Напомним, что съемки фильма завершились в середине февраля 2019 года. В данный момент криминальная драма "Прятки" находятся на постпродакшене и будет доступна украинскому зрителю осенью 2019 года.
Сериал начинается как детективная история, когда 7-летняя девочка исчезает из своей квартиры. Позже, в сети появляется видео, в котором пропавший ребенок держит табличку с таинственным набором цифр. Очевидно, что девочка была похищена, и она – лишь первая из множества жертв, бесследно исчезнувших в маленьком промышленном городке. Главные герои – Варта Наумова и Максим Шумов – двое молодых детективов, которые расследуют дело о пропавших детях. Проблема затрагивает героев на глубинном психологическом уровне, резонируя с их собственными личными травмами. На фоне угнетающей атмосферы небольшого промышленного города, история пропавших детей преподносится в большей степени с точки зрения морали, а не уголовного правосудия.
По словам Катерины Вишневской, руководителя отдела разработки и копродакшна FILM.UA Group: "Криминальная драма в целом и нуар в частности – редкость украинского телевизионного ландшафта. Наш зритель еще не видел драму украинского производства такого уровня и сложности. Во многом, "Прятки" – достаточно смелый проект для Украины. Это также и атмосферный проект".
Презентация–cаse study, посвященная сериалу "Прятки", состоится в первый день форума KYIV MEDIA WEEK – 16 сентября в 15:00 в конференц–зале Лондон.
KYIV MEDIA WEEK 2019 будет проходить 16-19 сентября 2019 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).
Партнеры проекта:
- K7 Media – Интеллектуальный партнер
- MIPCOM – Международный партнер
- C21 Media – Международный медиапартнер
- LG – Инновационный партнер
- Госкино – Партнер
- The Wit – Аналитический партнер
- Vancouver Film School – Международный партнер
- FILM.UA Group – Партнер
- Телеканал "Украина" – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству
- Jack Daniels – Официальный партнер вечеринки KMW
- Finlandia – Партнер вечеринки KMW
- Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
- NATPE – Международный партнер
- Filmteractive – Международный партнер
- Так Треба Продакшн – Технический партнер
- Телеканал Еспресо – Информационный телепартнер
- UA|TV – Международный телевизионный партнер
- Фокус – Деловой медиапартнер
- ЛІГА.net – Информационный партнер
- PATRIOT RENTAL – Технический партнер
- VGL cinema – Информационный партнер
- Одесский международный кинофестиваль - Партнер
- #Буквы - Информационный партнер
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