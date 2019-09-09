"Прятки" – cаse study

10 сентября, 2019, 17:05

Сериал "Прятки" (HIDE AND SEEK), созданный FILM.UA Group – это первая украинская нуарная криминальная драма, которая имеет все предпосылки стать самым успешным на сегодняшний день украинским сериалом, получившим международное признание

Беспрецедентным для украинской драмы является то, что сериал был взят на дистрибуцию ещё на ранних стадиях разработки одним из крупнейших европейских медиахолдингов – ZDF Enterprises (дистрибьютор, представивший миру сериал "Мост" (THE BRIDGE). Помимо этого, проект стал первым украинским сериалом, прошедшим отбор в рамках престижного MIP Drama Buyers Summit 2019, который ежегодно проводится в Каннах в рамках крупнейшего рынка контента MIPTV. Драма была включена в скрининг для международных баеров наряду с сериалами Netflix, BBC и другими мировыми компаниями. "Прятки" прошли конкурсный отбор для участия в нескольких ключевых телефестивалях, доказав тем самым свою художественную ценность. Для понимания масштабов, скажем, что кейс сериала "Прятки" и секция "вопросы и ответы" (Q&A), были презентованы в рамках таких отраслевых ивентов, как The Great Series Summit (Колон, Германия) и Series Series (Фонтенбло, Франция). Далее в планах – участие в первом фестивале телевизионных и онлайн-сериалов Центральной и Восточной Европы– Serial Killer, который проходит в Чехии, город Брно.

Мирела Настасе, руководитель ZDFE.Drama, поделилась своим впечатлением после презентации украинского сериала на MIPTV: "Отзывы просто феноменальные! "Прятки" стали одним из десяти финалистов конкурса самых ожидаемых сериальных проектов в рамках Buyers Summit в Каннах и это – настоящий успех! После показа 15-минутного тизера, специально созданного для MipDrama, реакция была очень бурной, эксперты отметили высокое качество производства, кастинга и операторской работы".

"Прятки" – 8-серийная драма, в которой сочетаются элементы нуара и триллера. Сложные сюжетные линии и впечатляющие визуальные эффекты создают напряжение и способствуют эмоциональному вовлечению, заставляя зрителя сопереживать главным героям. У драмы сложная и многоуровневая структура, в которую, помимо основной сюжетной линии, интегрированы многочисленные второстепенные. Главные роли в сериале сыграли Юлия Абдель Фаттах, Петр Рыков, Вячеслав Довженко и другие. Продюсеры – Виктор Мирский, Олеся Лукьяненко и Андрей Ризванюк. Автор сценария – Симор Гласенко, режиссер – Ирина Громозда.

В рамках KYIV MEDIA WEEK состоится презентация-case study, посвященная международному успеху сериала украинского производства. Впервые в рамках одной презентации объединятся выступления создателей/продюсеров, бродкастераи международного дистрибьютора. Посетители медиафорума получатуникальный шанс увидеть отдельные эпизоды сериала "Прятки" и узнать об опыте его создателей.

Сase study представят креативный продюсер сериала Олеся Лукьяненко (креативный продюсер FILM.UA Group), ко-продюсер сериала Катерина Вишневская (руководитель отдела разработки и копродакшна FILM.UA Group), Мирела Настасе (руководитель ZDFE.Drama) и Анастасия Штейнгауз (управляющий директор телеканала ICTV). Они расскажут о процессе создания сериала, о международной и украинской стратегии и их значении для развития производства сериалов в Украине.

Олеся Лукьяненко – креативный продюсер сериала "Прятки" объясняет: "Структура сериала – сложна и многослойна. У нас много второстепенных персонажей, и их сюжетные линии важны для общего сюжета. Мы уделили большое внимание личным драмам наших главных героев, и постарались сделать так, чтобы зритель переживал их воспоминания вместе с ними. Это было самым сложным – объединить все эти разнообразные сюжетные линии в один сюжет без ущерба целостности общей картины", – говорит она.

Напомним, что съемки фильма завершились в середине февраля 2019 года. В данный момент криминальная драма "Прятки" находятся на постпродакшене и будет доступна украинскому зрителю осенью 2019 года.

Сериал начинается как детективная история, когда 7-летняя девочка исчезает из своей квартиры. Позже, в сети появляется видео, в котором пропавший ребенок держит табличку с таинственным набором цифр. Очевидно, что девочка была похищена, и она – лишь первая из множества жертв, бесследно исчезнувших в маленьком промышленном городке. Главные герои – Варта Наумова и Максим Шумов – двое молодых детективов, которые расследуют дело о пропавших детях. Проблема затрагивает героев на глубинном психологическом уровне, резонируя с их собственными личными травмами. На фоне угнетающей атмосферы небольшого промышленного города, история пропавших детей преподносится в большей степени с точки зрения морали, а не уголовного правосудия.

По словам Катерины Вишневской, руководителя отдела разработки и копродакшна FILM.UA Group: "Криминальная драма в целом и нуар в частности – редкость украинского телевизионного ландшафта. Наш зритель еще не видел драму украинского производства такого уровня и сложности. Во многом, "Прятки" – достаточно смелый проект для Украины. Это также и атмосферный проект".

Презентация–cаse study, посвященная сериалу "Прятки", состоится в первый день форума KYIV MEDIA WEEK – 16 сентября в 15:00 в конференц–зале Лондон.

KYIV MEDIA WEEK 2019 будет проходить 16-19 сентября 2019 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина).



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