"Надевайте белый костюм и бежевые мокасины": во вторник в Украине будет сухо и +29, - синоптик
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Кто еще не ушел в отпуск чуть ли не отремонтировал крышу ли выгулял новый белый костюм с бежевыми замшевыми мокасинами или не снял видеоролик" В Украине - солнечная осень "- как раз быстренько это сделайте. Потому что распрекрасное молодое бабье лето в Украине еще продлится", - отметила Диденко.
Температура воздуха в течение вторника + 24 + 29 градусов.
Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м / с, на Западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м / с.
"В Киеве вторник будет замечательным - сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около 27 градусов", - рассказала синоптик.
Напомним, что госпожа Диденко спрогнозировала теплую и сухую неделю, но с похолоданием на выходных.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень