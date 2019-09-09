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Espreso.tvОбщество"Надевайте белый костюм и бежевые мокасины": во вторник в Украине будет сухо и +29, - синоптик

"Надевайте белый костюм и бежевые мокасины": во вторник в Украине будет сухо и +29, - синоптик

Во вторник, 10 сентября, масштабная полоса высокого атмосферного давления приведет сухую малооблачную солнечную погоду

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Кто еще не ушел в отпуск чуть ли не отремонтировал крышу ли выгулял новый белый костюм с бежевыми замшевыми мокасинами или не снял видеоролик" В Украине - солнечная осень "- как раз быстренько это сделайте. Потому что распрекрасное молодое бабье лето в Украине еще продлится", - отметила Диденко.

Температура воздуха в течение вторника + 24 + 29 градусов.

Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м / с, на Западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м / с.

"В Киеве вторник будет замечательным - сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около 27 градусов", - рассказала синоптик.

Напомним, что госпожа Диденко спрогнозировала теплую и сухую неделю, но с похолоданием на выходных.

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