"Мне по * уй" и "бандеровские пропагандисты": экс-переводчик Гройсмана Ежов грозит вернуться в Украину из РФ
9 сентября, 2019, 08:19
Экс-переводчик Гройсмана Станислав Ежов, которого отдали РФ в рамках обмена пленными, заявил о намерениях вернуться в Украину
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Журналиста, который с ним пытался пообщаться, он назвал "бандеровским пропагандистом".
Затем в Ежова спросили, уверен ли он, что с ним все будет в порядке в России:
"Мне пох * й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", - ответил экс-переводчик.
Напомним, Ежов работал переводчиком експремьер-министра Украины Владимир Гройсман. Он передавал российским спецслужбам информацию о заграничных поездках и переговоры главы правительства.
В суде экс-переводчик признал вину в госизмене.
Ежова выдали Россию в рамках обмена пленными в формате "35 на 35".
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