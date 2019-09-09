"Мне по * уй" и "бандеровские пропагандисты": экс-переводчик Гройсмана Ежов грозит вернуться в Украину из РФ

9 сентября, 2019, 08:19

Экс-переводчик Гройсмана Станислав Ежов, которого отдали РФ в рамках обмена пленными, заявил о намерениях вернуться в Украину

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналиста, который с ним пытался пообщаться, он назвал "бандеровским пропагандистом".

Затем в Ежова спросили, уверен ли он, что с ним все будет в порядке в России:

"Мне пох * й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", - ответил экс-переводчик.

Напомним, Ежов работал переводчиком експремьер-министра Украины Владимир Гройсман. Он передавал российским спецслужбам информацию о заграничных поездках и переговоры главы правительства.

В суде экс-переводчик признал вину в госизмене.

Ежова выдали Россию в рамках обмена пленными в формате "35 на 35".