"Кто же с Коломойским не знаком?": Рябошапка об общении с олигархом
9 сентября, 2019, 10:58
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал свое общение с олигархом Игорем Коломойским и свои отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .
"Кто же не знаком с Игорем Коломойским? Я его видел раз или два. Общались давно и очень коротко", - рассказал генпрокурор.
По его словам, общение с олигархом было еще до победы Владимира Зеленского на президентских выборах.
Также Рябошапка отметил, что в 2007 году он познакомился с Богданом.
"Мы познакомились, кажется, в 2007 году, когда он стал заместителем министра юстиции и курировал меня, когда я был директором департамента. Тогда сложились рабочие отношения. Затем в октября 2013 года я ушел из публичной власти, и мы с ним не работали до 2019 года ", - пояснил он.
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