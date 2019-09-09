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Espreso.tvОбщество"Кто же с Коломойским не знаком?": Рябошапка об общении с олигархом

"Кто же с Коломойским не знаком?": Рябошапка об общении с олигархом


фото: rbc.ua
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал свое общение с олигархом Игорем Коломойским и свои отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Кто же не знаком с Игорем Коломойским? Я его видел раз или два. Общались давно и очень коротко", - рассказал генпрокурор.

По его словам, общение с олигархом было еще до победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Также Рябошапка отметил, что в 2007 году он познакомился с Богданом.

"Мы познакомились, кажется, в 2007 году, когда он стал заместителем министра юстиции и курировал меня, когда я был директором департамента. Тогда сложились рабочие отношения. Затем в октября 2013 года я ушел из публичной власти, и мы с ним не работали до 2019 года ", - пояснил он.

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