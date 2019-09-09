"Королевская коллекция" Андре Тан и Оля Полякова презентовали линейку одежды
Линейку одежды дизайнер создал в коллаборации с "королевой ночи» - Олей Поляковой. Коллекцию создали для всех украинских женщин, которые хотят повысить самооценку. Оля и Андре уверены: когда женщина надевает одежду с короной, чувствует себя совсем по-другому!
"Чтобы любая женщина, неважно, кем он является, могла надеть кепку с короной и сразу показать, что она королева! В моей песни" Королева ночи "и говорится о том, что каждая женщина вытрет слезы, наступит на горло своим проблемам станет хорошей и станет счастливой ", - отмечает Оля Полякова.
Именно певица стала инициатором этого творческого тандема и отметила, чтобы коллекция состояла не из платьев, а с практической и удобной одежды - на каждый день.
Дизайнер признается: работать с капризной певицей было нелегко, но интересно. Дружат Андре Тан и Оля Полякова много лет. Певица несколько раз становилась послом бренда дизайнера. Сам Андре Тан называет "королеву ночи" своей музой: "Оля - очень харизматичная личность. Она знает, чего хочет. Я люблю работать с такими людьми! ".
Все представленные вещи уже можно и найти в магазинах дизайнера, и купить на концертах Оли Поляковой. Кроме коллекции для женщин, певица и кутюрье пообещали выпустить специальную линию одежды и для мужчин - футболки и худи.
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