"Королевская коллекция" Андре Тан и Оля Полякова презентовали линейку одежды

9 сентября, 2019, 14:08

Худи, футболки и аксессуары на любой вкус. На каждый день, но с королевским настроением. Всего 9 вещей. Главные цвета - черный и золото

Линейку одежды дизайнер создал в коллаборации с "королевой ночи» - Олей Поляковой. Коллекцию создали для всех украинских женщин, которые хотят повысить самооценку. Оля и Андре уверены: когда женщина надевает одежду с короной, чувствует себя совсем по-другому!

"Чтобы любая женщина, неважно, кем он является, могла надеть кепку с короной и сразу показать, что она королева! В моей песни" Королева ночи "и говорится о том, что каждая женщина вытрет слезы, наступит на горло своим проблемам станет хорошей и станет счастливой ", - отмечает Оля Полякова.

Именно певица стала инициатором этого творческого тандема и отметила, чтобы коллекция состояла не из платьев, а с практической и удобной одежды - на каждый день.

Дизайнер признается: работать с капризной певицей было нелегко, но интересно. Дружат Андре Тан и Оля Полякова много лет. Певица несколько раз становилась послом бренда дизайнера. Сам Андре Тан называет "королеву ночи" своей музой: "Оля - очень харизматичная личность. Она знает, чего хочет. Я люблю работать с такими людьми! ".

Все представленные вещи уже можно и найти в магазинах дизайнера, и купить на концертах Оли Поляковой. Кроме коллекции для женщин, певица и кутюрье пообещали выпустить специальную линию одежды и для мужчин - футболки и худи.