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Espreso.tvОбщество"Голос" предлагает наказывать за несанкционированные переговоры со страной-агрессором

"Голос" предлагает наказывать за несанкционированные переговоры со страной-агрессором


фото: zbruc.eu
Депутаты фракции "Голос" зарегистрируют законопроект об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора

Об этом сказал лидер фракции Сергей Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве, передает " Интерфакс-Украина".

Народные депутаты Украины из фракции "Голос" намерены зарегистрировать проект закона об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора.

"Депутаты фракции" Голос "уже доработали, и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора", - сказал Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

 

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