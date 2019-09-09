"Голос" предлагает наказывать за несанкционированные переговоры со страной-агрессором

9 сентября, 2019, 14:35

Об этом сказал лидер фракции Сергей Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве, передает " Интерфакс-Украина".

Народные депутаты Украины из фракции "Голос" намерены зарегистрировать проект закона об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора.

"Депутаты фракции" Голос "уже доработали, и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора", - сказал Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.