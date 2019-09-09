"Голос" предлагает наказывать за несанкционированные переговоры со страной-агрессором
9 сентября, 2019, 14:35
Депутаты фракции "Голос" зарегистрируют законопроект об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора
Об этом сказал лидер фракции Сергей Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве, передает " Интерфакс-Украина".
Народные депутаты Украины из фракции "Голос" намерены зарегистрировать проект закона об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора.
"Депутаты фракции" Голос "уже доработали, и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора", - сказал Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.
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