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Espreso.tvОбщество"Если обидят - зови меня": реперка alyona alyona представила клип о буллинге

"Если обидят - зови меня": реперка alyona alyona представила клип о буллинге

В клипе реперка показала проблему травли детей сверстниками в детских коллективах и выступила в защиту обиженных

Об этом передает Еспресо.TV

"Буллинг-буллинг, и слова шара, а ты им дули. Если обидят - зови меня!", - говорится в тексте песни.

 

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