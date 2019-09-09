"Если обидят - зови меня": реперка alyona alyona представила клип о буллинге
9 сентября, 2019, 13:06
В клипе реперка показала проблему травли детей сверстниками в детских коллективах и выступила в защиту обиженных
Об этом передает Еспресо.TV
"Буллинг-буллинг, и слова шара, а ты им дули. Если обидят - зови меня!", - говорится в тексте песни.
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