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Espreso.tvОбществоПилоты British Airways начали крупнейшую забастовку в истории перевозчика, отменены 1,5 тысячи рейсов

Пилоты British Airways начали крупнейшую забастовку в истории перевозчика, отменены 1,5 тысячи рейсов


фото: reuters
Пилоты British Airways начали двухдневную глобальную забастовку, в результате чего авиакомпания должна отменить 1500 рейсов
Об этом сообщает DW .

"Пилоты British Airways в понедельник, 9 сентября, начинают беспрецедентную 48-часовую забастовку. Более 1500 рейсов британского перевозчика будут отменены в понедельник и вторник", - говорится в сообщении.

По подсчетам Ассоциации пилотов британских авиалиний (BALPA), двухдневная акция будет стоить перевозчику 44,5 миллиона евро в день. Последствия забастовки пилотов ощущаться еще несколько дней. По данным британского издания The Guardian, забастовка нарушит планы более 145 000 пассажиров.

Отмечается, что третьим днем забастовки станет 27 сентября.

Ранее BALPA заявила, что авиакомпания делиться своими доходами с пилотами и, соответственно, повысить им зарплату.

"Забастовка будет стоить компании значительно больше, чем инвестиция ради того, чтобы урегулировать вопрос", - заявил генеральный секретарь BALPA Брайан Страттон, призвав стороны вернуться за стол переговоров.

В British Airways в свою очередь настаивают, что их предложение по зарплате справедливая, а акция пилотов - неоправданна. Представитель авиаперевозчика также выразил готовность к переговорам с профсоюзом.

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