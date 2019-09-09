Путинский режим: санкционный список лиц, поддерживающих политику РФ, переведут на украинский, - Фейгин
Об этом сообщил Марк Фейгин, который участвует в работе над проектом, передает Укринформ.
"Мы хотим сделать украинскую версию базы данных "Списка Путина", что, по-моему, очень важно. Украинский вопрос сегодня является ключевым. Это важно именно для украинской аудитории. Вашей стране, пострадавшей от действий Кремля, просто необходимо иметь набор таких досье ", - пояснил Фейгин.
Перекладывают досье персон из "Списка Путина" волонтеры.
Помимо того, юрист уточнил, что "Список Путина" не конкурирует с сайтом "Миротворец".
"У нас разные критерии отбора и различные аудитории, к которым мы апеллируем для принятия решения. Мы много работаем с Конгрессом США, с парламентами стран", - отметил Фейгин.
- Напомним, в ходе процесса над "делом Сущенко" в России Фейгина лишили статуса адвоката. Фейгин обжаловал это решение в ЕСПЧ и ждет решения Европейского суда.
- Проект "Список Путина" создается Форумом свободной России с целью поиска, закрепления и унификации лиц, ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в современной России. Проект видит своей задачей сбор информации в отношении 12 категорий лиц, виновных в становлении и действиях путинского режима. В частности, "Вожди", "Исполнители и инициативники", "Праворуйнувачи", "Олигархи", т.д ..
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