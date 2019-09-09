Прокуратура сообщила о подозрении голове "ЦИК" Крыма по местным "выборам"

9 сентября, 2019, 13:22

Голова "ЦИК" Крыма и его заместитель уведомлены о подозрении за организацию незаконных местных выборов на территории полуострова

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Так называемые выборы, которые 8 сентября незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. Сейчас организатору и его заместителя сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Проведение указанных незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым, где принимала участие в подготовке и проведении незаконного" референдума.

Напомним, что 8 сентября в Крыму происходили псевдовыборы в так называемые парламенты оккупированных Крыма и Севастополя - лидирует правящая партия "Единая Россия".