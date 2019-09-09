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Espreso.tvОбществоПрезидент назначил двух заместителей главы Госпогранслужбы

Президент назначил двух заместителей главы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко двух заместителей

Об этом говорится в соответствующих указах, обнародованных на сайте президента.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Назначить Ченчика Вадима Николаевича заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указах за подписью Зеленского.

Ранее, 31 мая, президент Зеленский уволил с должности главы ГПСУ Петра Цигикало.

В июне глава государства назначил на эту должность Сергея Дайнеко, который до ноября 2014 года работал начальником Луганского пограничного отряда, а позже - заместителем директора Департамента оперативной деятельности Администрации ГПСУ. Дайнеко в 2014 году получил орден Богдана Хмельницкого II степени.

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