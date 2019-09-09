Президент назначил двух заместителей главы Госпогранслужбы
Об этом говорится в соответствующих указах, обнародованных на сайте президента.
"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Назначить Ченчика Вадима Николаевича заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указах за подписью Зеленского.
Ранее, 31 мая, президент Зеленский уволил с должности главы ГПСУ Петра Цигикало.
В июне глава государства назначил на эту должность Сергея Дайнеко, который до ноября 2014 года работал начальником Луганского пограничного отряда, а позже - заместителем директора Департамента оперативной деятельности Администрации ГПСУ. Дайнеко в 2014 году получил орден Богдана Хмельницкого II степени.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-