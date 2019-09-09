Премьер Израиля Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Ельциным
Об этом пишет Haaretz .
"Я вернулся с очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху в начале встречи.
Сотрудники быстро вступились, чтобы исправить его, предположив, что он имел в виду "Джонсона", а улыбающийся Нетаньяху ответил, сказав, что он просто проверяет, внимательно ли слушают его.
Netanyahu tells the cabinet he met UK PM Boris * Yeltsin *- Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) 8 сентября 2019
pic.twitter.com/joWFiDGV2t
The Israeli Prime Minister's Office has dubbed Netanyahu's cabinet remarks today, to add "Johnson" where he said "Yeltsin". https://t.co/7QAM9Sr5gA- Eylon Levy (@EylonALevy) 8 сентября 2019
Israeli @Twitter feed quick to respond. This one is by brilliant @yoavr pic.twitter.com/iYPy4zfrfI- Noa Landau (@noa_landau) 8 сентября 2019
8 сентября 2019
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