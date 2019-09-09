Премьер Израиля Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Ельциным

9 сентября, 2019, 08:43

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом РФ Борисом Ельциным

Об этом пишет Haaretz .

"Я вернулся с очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху в начале встречи.

Сотрудники быстро вступились, чтобы исправить его, предположив, что он имел в виду "Джонсона", а улыбающийся Нетаньяху ответил, сказав, что он просто проверяет, внимательно ли слушают его.

Netanyahu tells the cabinet he met UK PM Boris * Yeltsin *

pic.twitter.com/joWFiDGV2t - Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) 8 сентября 2019

The Israeli Prime Minister's Office has dubbed Netanyahu's cabinet remarks today, to add "Johnson" where he said "Yeltsin". https://t.co/7QAM9Sr5gA - Eylon Levy (@EylonALevy) 8 сентября 2019