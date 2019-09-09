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Espreso.tvОбществоПремьер Израиля Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Ельциным

Премьер Израиля Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Ельциным


фото: Соцмережі
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом РФ Борисом Ельциным

Об этом пишет Haaretz .

"Я вернулся с очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху в начале встречи.

Сотрудники быстро вступились, чтобы исправить его, предположив, что он имел в виду "Джонсона", а улыбающийся Нетаньяху ответил, сказав, что он просто проверяет, внимательно ли слушают его.

 

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