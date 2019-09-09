Политзаключенный Захтей написал Путину письмо о помиловании из-за отсутствия его в списках на обмен

9 сентября, 2019, 17:24

Фигурант "дела украинских диверсантов" Андрей Захтей написал Путину прошение о помиловании

Об этом "Крым.Реалии" сообщила жена Андрея Захтея Оксана.

Осужденный в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по "делу украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

По словам жены, Захтей так решил после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

"О решении Андрея написать письмо с просьбой о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей так решил после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", -рассказала она.

Оксана Захтей подчеркнула, что и муж, и она сама счастливы за заключенных, которые вернулись в Украину.

"Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, особенно за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы быстрее оказаться дома с родными", - добавила она.

В июле Оксана Захтей посетила мужа в колонии №1 Симферополя, после чего сообщила об ухудшении здоровья украинца.

В феврале 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 000 рублей (около 105 000 гривен).

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

Российские спецслужбы заявляли, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Позже Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ обвиняемого от адвоката по соглашению.

Власти Украины опровергли российские обвинения в адрес украинцев и назвали их провокацией российских спецслужб.

7 сентября 2019 года в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления, вплоть до измены Родине.