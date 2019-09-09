По Японии ударил мощный тайфун: 830 тысяч домов остались без света
9 сентября, 2019, 12:24
Мощный тайфун "Факсай" оставил без света около 830 тыс. домов в Токио и соседней с ним префектуре Тиба
Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO .
Кроме того, в префектуре Тиба дожди вызвали оползни, пострадали не менее 20 человек.
Как сообщают местные СМИ, в некоторых районах ветер выбил стекла в домах, повалил деревья и строительные леса.
До понедельника ветер стих, движение транспорта восстанавливается, однако занятия в школах Токио отменено. Кроме того, в международном аэропорту Нарита было отменено около сотни авиарейсов.
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