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Espreso.tvОбществоПереговоры о следующем обмене с РФ ведутся, но пока надо помолчать, - Денисова

Переговоры о следующем обмене с РФ ведутся, но пока надо помолчать, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская власть продолжает переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит

Об этом сообщает Общественное.

"Переговоры ведутся относительно следующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - сказала она.

Что касается конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась.

"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - отметила омбудсмен.

  • Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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