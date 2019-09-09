Переговоры о следующем обмене с РФ ведутся, но пока надо помолчать, - Денисова
9 сентября, 2019, 20:51
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская власть продолжает переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит
Об этом сообщает Общественное.
"Переговоры ведутся относительно следующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", - сказала она.
Что касается конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась.
"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - отметила омбудсмен.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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