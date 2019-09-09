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Espreso.tvОбществоПАСЕ обсудит положение крымских татар на аннексированном полуострове

ПАСЕ обсудит положение крымских татар на аннексированном полуострове


фото: rfe
Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии обсудит доклад о ситуации в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму

Об этом сообщает "Укринформ".

Этот вопрос включен в повестку дня сессии, которая пройдет в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.

Докладчиком по проекту резолюции, которая будет рассматриваться 2 октября, выступит швейцарский парламентарий Мануэль Торнар.

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