Освобожденный из плена РФ моряк Эйдер сделал в госпитале предложение своей девушке

9 сентября, 2019, 14:38

Освобожден военнопленный моряк Андрей Эйдер в военном госпитале сделал своей девушке предложение

Об этом сообщает ТСН .

"Я прилетела уже в госпиталь - и он уже сделал предложение в госпитале. Говорит:" Будешь моей женой? ". Я говорю:" Буду, куда я денусь "", - рассказала невеста Марина.

Мать Андрея говорит, что сына не отговаривала жениться, потому что он всегда был самостоятельным в своих решениях, а Марина уже давно стала членом семьи, потому что встречаются они уже 3 года.

Самой сложной операцией, по словам мамы, была покупка кольца - просьбу приобрести кольцо Андрей передал через адвоката еще находясь за решеткой, а помогали в этом родные и волонтеры.

С датой свадьбы Андрей и Марина еще не определились. Предварительно думают жениться в следующем году.