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Espreso.tvОбществоОлег Сенцов появился в Facebook

Олег Сенцов появился в Facebook

Освобожденный пленник Кремля Олег Сенцов зарегистрировался в Facebook

Об этом передает Еспресо.TV

"Это моя единственная страница в интернете. В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация Фейсбука, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделаешь - не все публичные лица ведут публичную жизнь. Надеюсь после этого фото сомнения будут устранены ", - говорится в сообщении Сенцова.

 

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