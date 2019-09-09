Олег Сенцов появился в Facebook

9 сентября, 2019, 09:22

Освобожденный пленник Кремля Олег Сенцов зарегистрировался в Facebook

Об этом передает Еспресо.TV

"Это моя единственная страница в интернете. В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация Фейсбука, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделаешь - не все публичные лица ведут публичную жизнь. Надеюсь после этого фото сомнения будут устранены ", - говорится в сообщении Сенцова.