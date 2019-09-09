Оккупанты на Донбассе тренируются наступать и захватывать новые районы, - Минобороны

9 сентября, 2019, 15:53

Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск.

Так, одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определена отработка вопросов ведения активных, в том числе наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах.