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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе тренируются наступать и захватывать новые районы, - Минобороны

Оккупанты на Донбассе тренируются наступать и захватывать новые районы, - Минобороны

Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск.

Так, одной из приоритетных задач для командования соединений и частей противника во время учений, которые проводятся на временно оккупированной территории, определена отработка вопросов ведения активных, в том числе наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах.

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