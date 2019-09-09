Новая коллекция Letter K: осенние платья на любой вкус

9 сентября, 2019, 10:40

Украинский бренд женской одежды Letter K недавно выпустил осеннюю коллекцию. В нее вошли демисезонные и теплые платья различных фасонов - строгие футляры, удобные полуприталенные платья и женственные А-силуэты

Бренд Letter K существует уже около 5 лет. Его основная концепция - создание качественного базового платья, которое могло бы быть ежедневной одеждой, деловым костюмом или основой для вечернего образа одновременно.

Дизайнер и основательница бренда Екатерина Турчинская вдохновляется классикой, однако любит экспериментировать, сочетая несочетаемое - строгие фасоны с яркими цветами, глубокими вырезами, рельефными тканями и оригинальными деталями.

Основные ткани коллекции «Осень-2019» - натуральные шерсть и хлопок. В этот раз дизайнеры решили еще больше приблизиться к естественности, заменив вискозную подкладку на хлопчатобумажную. Теперь платья максимально удобные и приятные к телу.

В осенней коллекции Letter K можно найти платье для любого типа фигуры. Для любительниц приталенных фасонов есть несколько вариаций классических платьев-футляров. Цвета - от сдержанных деловых, как серый или темно-синий, до ярких - красного, зеленого и насыщенного фиолетового, который, к тому же, удачно дополнен желтой подкладкой.



Изюминкой коллекции является также использование рельефной ткани и неглубокого треугольного выреза в некоторых моделях. Легкий намек на ретро стиль, яркий цвет, асимметричный крой - все эти детали обращают на себя внимание, но платья при этом выглядят сдержанно и стильно.

Любительницы широких юбок могут заинтересоваться черным платьем с вырезом- «лодочкой». Такое платье выглядит одновременно строго и торжественно, поэтому его можно использовать как удобную повседневную одежду, или, оживив аксессуарами, создать изысканный вечерний образ. Очень элегантно смотрится также коричневое платье с неглубоким треугольным вырезом, или голубое с юбкой клеш.

Постоянные клиентки Letter K уже успели оценить удобный полуприталенный фасон платья с поясом. Этой осенью оно ожило в фиолетовом, красном и синем цветах.

Осенние новинки уже можно примерить в шоуруме на Антоновича, 84. Также есть возможность заказать платье в интернет-магазине бренда letterk.com.ua, или связавшись с его сотрудниками через соцсети (FB, Instagram).