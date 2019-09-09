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Espreso.tvОбщество«Не прерогатива президента": Песков объяснил, почему Путин не встречал российских заключенных

«Не прерогатива президента": Песков объяснил, почему Путин не встречал российских заключенных


фото: tass
Владимир Путин не встречал граждан, прилетевших в Москву 7 сентября в рамках российско-украинского обмена, потому что это не входит в его обязанности

Об этом заявил прес-секретар Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд либо не приезд в аэропорт", - сказал Песков.

Песков заявил, что Россия позже опубликует список освобожденных в ходе обмена.

Напомним, 7 сентября проходил взаимный обмен удержанных лиц между Украиной и РФ по формуле "35 на 35".

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