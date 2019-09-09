«Не прерогатива президента": Песков объяснил, почему Путин не встречал российских заключенных
9 сентября, 2019, 14:18
Владимир Путин не встречал граждан, прилетевших в Москву 7 сентября в рамках российско-украинского обмена, потому что это не входит в его обязанности
Об этом заявил прес-секретар Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.
"В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд либо не приезд в аэропорт", - сказал Песков.
Песков заявил, что Россия позже опубликует список освобожденных в ходе обмена.
Напомним, 7 сентября проходил взаимный обмен удержанных лиц между Украиной и РФ по формуле "35 на 35".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень