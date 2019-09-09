НБУ введет в обращение 5-гривневую монету в честь пуска ракеты-носителя "Зенит-3SL"

9 сентября, 2019, 16:30

С 19 сентября 2019 года НБУ вводит в обращение памятную монету номиналом в 5 гривен "Первый пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL"

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "им. М.К. Янгеля".

Как сообщается на сайте НБУ, монета посвящена важному этапу в истории развития отечественного и международного ракетостроения - первому пуску ракеты-носителя "Зенит-3SL" (разработка КБ "Южное") с плавучей платформы "Одиссей", который состоялся 28 марта 1999 года и успешно продемонстрировал пусковые возможности ракетно-космического комплекса "Морской старт".

Программа "Морской старт" - один из самых интересных и революционных международных космических проектов конца XX века, впервые реализовал идею использования морской платформы для осуществления космических запусков с экваториальной зоны. Это позволяет максимально использовать эффект вращения Земли и выводить на орбиту груз большей массы с меньшими затратами топлива. Уникальность ракеты-носителя "Зенит-3SL" состоит в ее экологической чистоте, что является сегодня чрезвычайно важным.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украины; в центре - стилизованная композиция, символизирующая запуск ракеты-носителя "Зенит-3SL"; внизу надписи: номинал 5 ГРИВЕН и год чеканки монеты 2019; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу справа).

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещено стилизированное изображение плавучей платформы, слева от которой - корабль; по кругу надписи: ПРОГРАММА "МОРСКОЙ СТАРТ" (вверху) и ПЕРВЫЙ пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" (внизу).

Тираж такой монеты будет 40000.