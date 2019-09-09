НАПК заявило, что глава Укравтодора Новак скрыл 190 тыс. грн. В Укравтодоре опровергли

9 сентября, 2019, 17:06

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации главы "Укравтодора" Славомира Новака на сумму более 189 000 гривен. Однако, в Укравтодоре протокол НАПК назвали неправомерным

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол относительно обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака ... за декларирование недостоверных сведений".

В частности, при проверке декларации Новака за 2017год, он недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах.

В НАПК напомнили, что за такие нарушения по ст. 172-6 КУоАП чиновнику грозит штраф от 50 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 42,5 тысячи гривен).

В то же время, в Укравтодоре заявили, что данные, приведенные и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, в частности за 2017 год, которые вносились в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, являются достоверными, а составленный НАПК протокол является необоснованным и неправомерным.