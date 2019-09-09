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Espreso.tvСпортНадаль одолел россиянина и выиграл US Open

Надаль одолел россиянина и выиграл US Open


фото: USA Today
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева в финальном матче US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open 2019, победив в финальном матче россиянина Дмитрия Медведева. Поединок длился 5:00, и завершился со счетом 7: 5, 6: 3, 5: 7, 4: 6, 6: 4.

Надаль является 2-й ракеткой мира, а Медведев 5-м. Для испанца это 19-й трофей Большого Шлема, и в частности 4-й US Open.

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