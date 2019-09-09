Надаль одолел россиянина и выиграл US Open

9 сентября, 2019, 10:47

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева в финальном матче US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open 2019, победив в финальном матче россиянина Дмитрия Медведева. Поединок длился 5:00, и завершился со счетом 7: 5, 6: 3, 5: 7, 4: 6, 6: 4.

Надаль является 2-й ракеткой мира, а Медведев 5-м. Для испанца это 19-й трофей Большого Шлема, и в частности 4-й US Open.

5 sets in nearly 5 hours ...



An EPIC way to win your 4th title in Flushing Meadows!



@rafaelnadal #USOpen pic.twitter.com/dn3Krln0m1 - US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2019 г.