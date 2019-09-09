Надаль одолел россиянина и выиграл US Open
9 сентября, 2019, 10:47
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева в финальном матче US Open
Об этом сообщает Еспресо.TV
Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open 2019, победив в финальном матче россиянина Дмитрия Медведева. Поединок длился 5:00, и завершился со счетом 7: 5, 6: 3, 5: 7, 4: 6, 6: 4.
Надаль является 2-й ракеткой мира, а Медведев 5-м. Для испанца это 19-й трофей Большого Шлема, и в частности 4-й US Open.
5 sets in nearly 5 hours ...- US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2019 г.
An EPIC way to win your 4th title in Flushing Meadows!
@rafaelnadal #USOpen pic.twitter.com/dn3Krln0m1
- 8 сентября знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Большого Шлема US Open 19-летней канадке Бьянке Андрееску
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