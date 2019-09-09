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Espreso.tvОбществоНа Шри-Ланке во время праздника слоны набросились на людей, не менее 17 пострадавших. Видео

На Шри-Ланке во время праздника слоны набросились на людей, не менее 17 пострадавших. Видео

В столице страны Котте по меньшей мере 17 человек получили травмы и ранения, когда два храмовых слона, которые участвовали в торжественной процессии, неожиданно разозлились и напали на людей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В эти выходные в городе проходил красочный религиозный праздник Эсала Перагера.

Десятки танцоров, музыкантов и украшенные слоны начали шествие от храма Будды в центре города: это зрелище традиционно привлекает множество паломников и туристов. Вдруг два животных перестали слушаться своих погонщиков и бросились на толпу.

Среди тех, кто попал слонам под ноги, оказались и сами участники процессии.

Как сообщает местная пресса, все пострадавшие госпитализированы.

 

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