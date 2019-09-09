На Шри-Ланке во время праздника слоны набросились на людей, не менее 17 пострадавших. Видео
9 сентября, 2019, 18:13
В столице страны Котте по меньшей мере 17 человек получили травмы и ранения, когда два храмовых слона, которые участвовали в торжественной процессии, неожиданно разозлились и напали на людей
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В эти выходные в городе проходил красочный религиозный праздник Эсала Перагера.
Десятки танцоров, музыкантов и украшенные слоны начали шествие от храма Будды в центре города: это зрелище традиционно привлекает множество паломников и туристов. Вдруг два животных перестали слушаться своих погонщиков и бросились на толпу.
Среди тех, кто попал слонам под ноги, оказались и сами участники процессии.
Как сообщает местная пресса, все пострадавшие госпитализированы.
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