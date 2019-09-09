На Херсонщине прогремели взрывы в колонне военной техники во время движения

9 сентября, 2019, 16:56

В Херсонской области в колонне военной техники взорвался грузовой прицеп, в котором перевозили горюче-смазочные материалы

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел во время передислокации воинской части на новое место службы. В одном из грузовых прицепов произошло возгорание, а затем - несколько взрывов. Кроме горюче-смазочных материалов, в прицепе перевозили элементы защитной динамической брони (защитного снаряжения, конструкция которого может включать взрывчатку).

В результате взрыва элементы защитной динамической брони были полностью уничтожены. Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, расследуют инцидент с ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

Военнослужащие и гражданские лица от взрывов не пострадали.