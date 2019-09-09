На Херсонщине прогремели взрывы в колонне военной техники во время движения
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Инцидент произошел во время передислокации воинской части на новое место службы. В одном из грузовых прицепов произошло возгорание, а затем - несколько взрывов. Кроме горюче-смазочных материалов, в прицепе перевозили элементы защитной динамической брони (защитного снаряжения, конструкция которого может включать взрывчатку).
В результате взрыва элементы защитной динамической брони были полностью уничтожены. Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, расследуют инцидент с ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).
Военнослужащие и гражданские лица от взрывов не пострадали.
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