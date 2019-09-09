Малиновский раскрыл секрет успеха сборной Украины
9 сентября, 2019, 16:24
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал разгромную победу над сборной Литвы в квалификации Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский благодарит за победу над сборной Литвы - болельщикам.
"В нашем успехе есть немалая заслуга болельщиков. Действительно, создавалось впечатление, что мы играем в родных стенах. Убежден, нам удалось отблагодарить их за поддержку качественным футболом", - признался украинский полузащитник.
Сборная Украины проведет товарищескую встречу 10 сентября, в Днепре, против Нигерии, так как пропускает 6-й тур квалификации Евро-2020.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B.
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
- Стало известно, сколько очков осталось набрать сборной Украины по футболу, чтобы гарантировать себе место в финальной части Евро-2020.
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