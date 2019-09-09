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Espreso.tvСпортМалиновский раскрыл секрет успеха сборной Украины

Малиновский раскрыл секрет успеха сборной Украины


фото: REUTERS
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал разгромную победу над сборной Литвы в квалификации Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский благодарит за победу над сборной Литвы - болельщикам.

"В нашем успехе есть немалая заслуга болельщиков. Действительно, создавалось впечатление, что мы играем в родных стенах. Убежден, нам удалось отблагодарить их за поддержку качественным футболом", - признался украинский полузащитник.

Сборная Украины проведет товарищескую встречу 10 сентября, в Днепре, против Нигерии, так как пропускает 6-й тур квалификации Евро-2020.

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