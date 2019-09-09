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Espreso.tvОбществоКС получил на рассмотрение 7 законопроектив, которые должны внести изменения в Конституцию

КС получил на рассмотрение 7 законопроектив, которые должны внести изменения в Конституцию


фото: rfe
Конституционный Суд получил обращение от Верховной Рады о предоставлении заключения о 7 законопроектах, предусматривающие внесение изменений в Конституцию Украины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что КС просят предоставить выводы на соответствие Конституции следующих законопроектив:

  1. О внесении изменений в ст. 85,101 КУ по уполномоченных ВР;
  2. О внесении изменений в ст. 85 КУ по консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР;
  3. О внесении изменений в ст. 76,77 КУ по уменьшению конституционного состава ВР и закрепление пропорциональной избирательной системы;
  4. О внесении изменений в ст. 93 КУ по законодательной инициативе народа,
  5. О закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать и освобождать от должности директоров НАБУ и ГБР;
  6. Об отмене адвокатской монополии
  7. О внесении изменений в ст. 81 КУ о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата

 

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