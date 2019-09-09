Корейским полуостровом пронесся мощный тайфун: восемь погибших

"Над Корейским полуостровом пронесся мощный тайфун, в результате которого в Северной Корее пять человек погибли и 460 домов были повреждены или разрушены", - говорится в сообщении.

Тайфун обрушился на Северную Корею в 14:00 по местному времени в субботу. В результате шторма в стране, которая и без того борется с нехваткой продовольствия, было затоплено 460 кв. км сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что тайфун оставил без света 830 000 домов в Японии.