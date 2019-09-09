Комитет ООН просит РФ не выселять ПЦУ из храма в Симферополе
9 сентября, 2019, 18:35
Комитет ООН по правам человека просит Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе
Об этом сообщил адвокат Сергей Заяц, передает Крым.Реалии.
"К такому решению привело обращение более полусотни верующих ПЦУ в КПЧ ООН по поводу притеснений со стороны российских властей", - говорится e сообщении правозащитника.
Заяц опубликовал соответствующее решение Комитета ООН по правам человека, в котором указано, что "в соответствии с правилом 94 процедуры Комитета ООН по правам человека России предложено не выселять ПЦУ из храма в Симферополе, пока это дело находится на рассмотрении Комитета".
В документе сообщается, что 6 сентября Комитет ООН направил свои требования к России с просьбой ответить в течение шести месяцев.
- Напомним, 27 марта 2019 года архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что оккупанты обратились в так называемый суд, чтобы отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в оккупированном Симферополе.
- 24 июля собор ограбили.
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