Комитет ООН просит РФ не выселять ПЦУ из храма в Симферополе

9 сентября, 2019, 18:35

Комитет ООН по правам человека просит Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе

Об этом сообщил адвокат Сергей Заяц, передает Крым.Реалии.

"К такому решению привело обращение более полусотни верующих ПЦУ в КПЧ ООН по поводу притеснений со стороны российских властей", - говорится e сообщении правозащитника.

Заяц опубликовал соответствующее решение Комитета ООН по правам человека, в котором указано, что "в соответствии с правилом 94 процедуры Комитета ООН по правам человека России предложено не выселять ПЦУ из храма в Симферополе, пока это дело находится на рассмотрении Комитета".

В документе сообщается, что 6 сентября Комитет ООН направил свои требования к России с просьбой ответить в течение шести месяцев.